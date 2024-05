Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag nahe Nulllinie

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 38,05 EUR bewegte sich die Infineon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 38,05 EUR zeigte sich die Infineon-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 38,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 37,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.920 Infineon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 5,85 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,353 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,72 EUR an.

Infineon veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

