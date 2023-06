Infineon Aktie News: Infineon fällt am Nachmittag

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 35,24 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 35,24 EUR ab. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 35,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.549.483 Infineon-Aktien.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 39,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 06.07.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,42 EUR für die Infineon-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 4.119,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.298,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 30.07.2024.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,58 EUR je Aktie.

