Infineon Aktie News: Infineon verbilligt sich am Dienstagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 35,59 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 35,59 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 35,56 EUR. Bei 35,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98.291 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,03 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 06.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,42 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.119,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,89 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,58 EUR je Aktie belaufen.

