Infineon Aktie News: Infineon zieht am Mittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 38,25 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 38,25 EUR zu. Bei 38,60 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.890.737 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 39,16 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 2,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,87 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,59 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.119,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.298,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte Infineon die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Texas Instruments-Aktie knickt an der NASDAQ ein: Texas Instruments von schwacher Nachfrage belastet

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Infineon-Investment verdient

TSMC-Aktie: Erster Gewinnrückgang seit 2019 - TSMC belastet Chip-Aktien