Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

27.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 31,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 31,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 31,10 EUR. Mit einem Wert von 30,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.207.438 Stück gehandelt. Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,82 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,50 Prozent. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,65 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 03.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.089,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,58 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie Trading Idee: Fresenius SE - Jetzt neuer Hochlauf? STOXX-Handel Euro STOXX 50 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus Börse Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Bildquellen: Infineon