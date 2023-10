Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 29,11 EUR.

Die Infineon-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 29,11 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 28,99 EUR. Mit einem Wert von 29,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.684.403 Infineon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,36 Prozent. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 17,52 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,55 EUR.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

