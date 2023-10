Kursverlauf

Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag in Grün

27.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 29,41 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 29,41 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 29,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,70 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.078 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Gewinne von 36,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 24,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 18,36 Prozent wieder erreichen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 44,55 EUR. Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 4.089,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

