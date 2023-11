Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 33,57 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 33,57 EUR nach. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 33,50 EUR. Bei 33,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 83.041 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 16,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Abschläge von 19,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,55 EUR.

Infineon gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.149,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.

Die Infineon-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

