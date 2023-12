Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag freundlich

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 37,87 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 37,87 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 38,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 37,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 155.272 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,34 Prozent. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,52 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4.149,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,37 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

