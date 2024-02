Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 33,17 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 4,1 Prozent auf 33,17 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 33,14 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.739.332 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. 21,42 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,38 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,397 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,81 EUR an.

Infineon veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.951,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,08 EUR im Jahr 2024 aus.

