Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 35,23 EUR abwärts.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 35,23 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,04 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,15 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.398.596 Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,94 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,80 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,372 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 42,81 EUR.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,56 EUR je Aktie.

