Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 31,74 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 31,74 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,84 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.099 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 21,18 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,71 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,357 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,46 EUR an.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

