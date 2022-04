Infineon Aktie News: Infineon zieht am Donnerstagmittag an

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 27,64 EUR. Bei 27,89 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.059.603 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Gewinne von 36,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,69 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 7,57 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,45 EUR.

Am 03.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,07 Prozent auf 3.159,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.631,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.05.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 04.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

