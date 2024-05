Infineon Aktie News: Infineon verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Infineon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,03 EUR.

Bei der Infineon-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 38,03 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 38,19 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 38,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.760 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 5,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,82 Prozent.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,72 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2024 aus.

