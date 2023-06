Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 35,69 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 35,69 EUR zu. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,91 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,75 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 765.025 Aktien.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,16 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,74 Prozent. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 42,06 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,59 EUR an.

Infineon gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.119,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Infineon.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

NASDAQ-Wert Intel-Aktie in Rot: Bau des Magdeburger Intel-Werks entschieden - Weitere Zugeständnisse durch Bund

Wie Experten die Infineon-Aktie im Mai einstuften

Infineon-Aktie, ASML-Aktie und Co. unter Druck: Branchen-Erwartungen nach TSMC-Aussagen gedämpft