Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 35,89 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 35,89 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 35,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.251.447 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 39,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 9,11 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 20,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 44,59 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.119,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.298,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

