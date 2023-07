Infineon Aktie News: Infineon büßt am Freitagmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 38,48 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 38,48 EUR ab. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,01 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,70 EUR. Zuletzt wechselten 722.383 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 39,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,77 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,87 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 75,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 45,59 EUR.

Am 04.05.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 4.119,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.298,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 präsentieren. Infineon dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Texas Instruments-Aktie knickt an der NASDAQ ein: Texas Instruments von schwacher Nachfrage belastet

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Infineon-Investment verdient

TSMC-Aktie: Erster Gewinnrückgang seit 2019 - TSMC belastet Chip-Aktien