Infineon Aktie News: Infineon legt am Freitagnachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 39,19 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 39,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 39,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.792.940 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 39,25 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 21,87 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,59 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 04.05.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.119,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.298,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 30.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,56 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Texas Instruments-Aktie knickt an der NASDAQ ein: Texas Instruments von schwacher Nachfrage belastet

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Infineon-Investment verdient

TSMC-Aktie: Erster Gewinnrückgang seit 2019 - TSMC belastet Chip-Aktien