Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 38,58 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 38,58 EUR ab. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,49 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 127.080 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,16 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 1,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,59 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 4.119,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.298,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

