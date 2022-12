Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Um 12:22 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,38 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 28,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 374.963 Infineon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 41,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 31,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (20,68 EUR). Abschläge von 37,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,320 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,92 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon veröffentlichte am 15.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.143,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3.007,00 EUR umsetzen können.

Am 02.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Am 01.02.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Aktien von AIXTRON, STMicro, Infineon und Co. unter Druck: Vorsichtige Micron-Aussagen belasten Europas Chipwerte - Micron will Stellen streichen

Infineon-Aktie schwächer: Infineon stellt Herbert Diess und Klaus Helmrich zur Aufsichtsratswahl auf

Nach US-Embargo: China will wohl heimische Chip-Fertigung ausbauen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com