Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 33,53 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 33,53 EUR ab. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,49 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 582.370 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,12 Prozent. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Abschläge von 19,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,92 EUR.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 4.143,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,33 EUR je Aktie aus.

