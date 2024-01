Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 34,04 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 34,04 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 33,99 EUR. Bei 34,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 111.766 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,32 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 20,46 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,92 EUR an.

Am 15.11.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 4.149,00 EUR gegenüber 4.143,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,34 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schließt im Plus

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen

Freitagshandel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX