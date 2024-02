Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 33,05 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 33,05 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 33,03 EUR. Bei 33,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 166.575 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,08 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,397 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,81 EUR aus.

Am 06.02.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3.702,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.951,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,08 EUR fest.

