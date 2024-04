Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Montagvormittag fester

Kurs der Infineon

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 33,16 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,16 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 33,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.499 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,46 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,355 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,57 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Infineon dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,00 EUR je Aktie.



