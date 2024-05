Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,18 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 38,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,06 EUR aus. Mit einem Wert von 38,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 103.481 Infineon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 41,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,353 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,72 EUR.

Am 07.05.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,12 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,63 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Infineon.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

