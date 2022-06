Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittwochnachmittag nach

Die Infineon-Aktie wies um 29.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 24,08 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,70 EUR aus. Bei 23,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.217.189 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 45,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.06.2022 bei 23,31 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 3,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 39,78 EUR.

Am 09.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3.298,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 2.700,00 EUR umsetzen können.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

