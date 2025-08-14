Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 35,38 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 35,38 EUR ab. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 35,33 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.089.781 Infineon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 11,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,19 EUR an.

Am 05.08.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Infineon.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.

