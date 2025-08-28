Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 36,00 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 36,00 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,95 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.086 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 8,70 Prozent niedriger. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,19 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 3,70 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,05 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Infineon.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

NVIDIA-Quartalszahlen setzen Halbleiteraktien unter Beobachtung

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SUSS MicroTec- und Infineon-Aktie schwächeln: Anleger machen bei Tech-Werten Kasse