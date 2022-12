Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Mittag ins Plus

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 28,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 28,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,09 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 349.595 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 41,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 05.07.2022. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 36,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,320 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 38,92 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 15.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.143,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3.007,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.02.2024.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,12 EUR je Aktie.

