Infineon Aktie News: Infineon verliert am Mittag

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 33,06 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 33,06 EUR. Bei 34,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.505.778 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 37,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (20,68 EUR). Mit einem Kursverlust von 59,88 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 40,30 EUR.

Am 15.11.2022 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4.143,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 37,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.007,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 01.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

