Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Nachmittag auf rotes Terrain

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 33,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 32,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.629.311 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Mit einem Zuwachs von 10,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 EUR, nach 0,320 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,30 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 15.11.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.007,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.143,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 01.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

