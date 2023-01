Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit KursVerlusten

Die Infineon-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 33,81 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 33,81 EUR. Bei 34,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 183.621 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,27 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 9,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,320 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 40,30 EUR.

Am 15.11.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.143,00 EUR – ein Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.007,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Am 01.02.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Hot Stocks heute: Intel-Zahlen: Auswirkungen auf Infineon und Elmos Semiconductor

Infineon-Aktie sinkt trotzdem: Infineon für Bernstein-Analysten Favorit in der Chip-Branche

Erste Schätzungen: Infineon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon