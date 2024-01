Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 33,90 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 33,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 34,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.412 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 15,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,15 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,92 EUR.

Am 15.11.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.149,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.143,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

