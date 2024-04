Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 33,07 EUR.

Die Infineon-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 33,07 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 33,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 33,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.027.714 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 17,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,355 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,57 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 06.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 07.05.2024 gerechnet. Infineon dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt nachmittags zurück

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infineon von vor 3 Jahren angefallen