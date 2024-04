Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 33,45 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 33,45 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 33,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,36 EUR. Zuletzt wechselten 199.850 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 20,39 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,355 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,57 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 07.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

