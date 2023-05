Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,69 EUR

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 35,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 35,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,82 EUR. Zuletzt wechselten 764.251 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 37,97 EUR markierte der Titel am 30.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 6,85 Prozent wieder erreichen. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 41,82 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,42 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 04.05.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.119,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.298,00 EUR eingefahren.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

