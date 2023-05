Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Infineon 34,86 EUR

Das Papier von Infineon legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 34,87 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,82 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 69.481 Aktien.

Am 30.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,97 EUR an. 9,46 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 06.07.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 40,40 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 44,42 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.119,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.298,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,55 EUR je Aktie.

