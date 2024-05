Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 36,99 EUR ab.

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 36,99 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 36,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,85 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 465.175 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,82 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,353 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,72 EUR an.

Am 07.05.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 11,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,12 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste