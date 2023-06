Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Freitagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 37,76 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 37,76 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,79 EUR. Bei 36,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.499.582 Infineon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,16 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 3,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,59 EUR an.

Am 04.05.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.119,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,58 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

