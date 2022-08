Infineon Aktie News: Infineon am Mittag gesucht

Um 12:22 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 25,31 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 25,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.206.016 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 22,39 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 37,45 EUR.

Am 03.08.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3.618,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.722,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Infineon am 15.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

