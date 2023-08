Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 33,14 EUR abwärts.

Das Papier von Infineon befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 33,14 EUR ab. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 33,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 97.205 Stück.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 21,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,87 EUR am 01.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,00 Prozent.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,51 EUR.

Am 03.08.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.089,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,59 EUR je Aktie belaufen.

