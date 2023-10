Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 29,25 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 29,25 EUR zu. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,70 EUR aus. Mit einem Wert von 29,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 571.577 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 27,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 24,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 17,92 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,55 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 03.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.089,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.618,00 EUR umgesetzt.

Am 15.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach

Freitagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu