Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 27,68 EUR.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 5,0 Prozent auf 27,68 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 27,43 EUR. Bei 29,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.999.800 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 24,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 15,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,55 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 03.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.089,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,60 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

