Infineon Aktie News: Infineon steigt am Montagvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Infineon-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 29,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 29,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 134.406 Stück.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,01 EUR am 03.11.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 19,07 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,55 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.089,00 EUR im Vergleich zu 3.618,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. Infineon dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,60 EUR im Jahr 2023 aus.

