Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Infineon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 35,73 EUR.

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 35,73 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 36,48 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 35,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.262.440 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. 12,71 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 31,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 45,05 EUR.

Am 15.11.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent auf 4.149,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Infineon dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,37 EUR je Aktie belaufen.

