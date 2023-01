Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Infineon-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 32,46 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie sank bis auf 32,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 796.505 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 37,27 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 12,89 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 57,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,320 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,30 EUR.

Infineon gewährte am 15.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.143,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.007,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 02.02.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

