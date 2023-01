Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag im Minus

Die Infineon-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 32,68 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 32,37 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.761.355 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,27 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,32 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,320 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,600 EUR je Infineon-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 40,30 EUR.

Infineon ließ sich am 15.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 4.143,00 EUR gegenüber 3.007,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 02.02.2023 gerechnet. Infineon dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

ASML-Aktien, Infineon-Aktien & Co. geben nach: Tech-Sektor vor Zinsentscheiden und Zahlen unter Druck

Hot Stocks heute: Intel-Zahlen: Auswirkungen auf Infineon und Elmos Semiconductor

Infineon-Aktie sinkt trotzdem: Infineon für Bernstein-Analysten Favorit in der Chip-Branche

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com