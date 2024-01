Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 33,71 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 33,71 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 33,99 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.298.481 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 19,70 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,92 EUR an.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.149,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Infineon die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,33 EUR je Infineon-Aktie.

