Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag in Rot

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 33,89 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 33,89 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 33,88 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,99 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 143.883 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 15,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 15.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent auf 4.149,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,33 EUR im Jahr 2024 aus.

