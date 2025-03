Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag schwächer

Infineon im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 30,27 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,8 Prozent auf 30,27 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 29,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.447.192 Infineon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,80 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 8,14 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,372 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,81 EUR.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,42 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Infineon die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

